Jogador de hóquei é atingido por lâmina de patins no pescoço e assusta torcida

Um incidente causou apreensão na torcida durante o jogo entre Boston Bruins e New Jersey Devils, pela NHL, a liga norte-americana de hóquei sobre o gelo, David Backes, do time da casa, levantou demais o seu patins durante uma dividida com Taylor Hall e acabou acertando o pescoço de seu companheiro Adam McQuaid.

Como a lâmina do patins que anda sobre o gelo é bastante fina, o acidente fez um corte profundo na pele de McQuaid, que, depois de assustar a todos os presentes ao TD Garden, teve que ser atendido pelos médicos e recebeu 25 pontos no local. Apesar disso, ele já está à disposição e não desfalcará sua equipe em nenhum jogo. Assista ao lance: