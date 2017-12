Jogador de hóquei quase fica cego com quebra de viseira do capacete

Os visores de hóquei são desenhados para proteger a parte de cima do rosto dos jogadores, principalmente a região dos olhos. Mas o que acontece quando eles se quebram? Foi exatamente o que aconteceu com o defensor do Tampa Bay Lightning, Victor Hedman, enquanto jogava pela Suécia, em partida do Campeonato Mundial, realizado nesta sexta-feira.

Incidente aconteceu após Hedman trombar com jogador da Itália. Parte do visor que se quebrou cortou o rosto do atleta a poucos centímetros do seu olho esquerdo e as imagens mostram a sorte que ele teve por não ter ficado cego. Depois dessa, o sueco poderia tentar a sorte na loteria.