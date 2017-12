Jogador de hóquei sobre o gelo quase fica sem olho após levar tacada no rosto

Imagens fortes na partida de hóquei sobre o gelo entre as equipes do Columbus Blue Jackets contra o Pittsburgh Penguins, válida pela maior liga da modalidade no mundo, a norte-americana NHL. A promessa Zach Werenski, do Jackets, levou o disco arremessado por uma tacada adversária diretamente no olho direito.

Mesmo com o sangue que saía do local, depois de alguns pontos, Zach acabou retornando para a partida. Segundo o jornal britânico The Sun, Zach, por pouco, não perdeu o olho. No Twitter, o jovem postou uma foto de como ficou o seu rosto. A imagem é forte.

Confira o lance no vídeo abaixo: