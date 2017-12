Jogador de rugbi é suspenso por 10 anos após soco na cara de juiz; assista

Recentemente, Cristiano Ronaldo ganhou as manchetes do mundo inteiro ao dar um empurrão no árbitro durante a Supertaça da Espanha, em jogo entre Real Madrid e Barcelona e ser suspenso por quatro jogos. O que ele fez, porém, não foi nada perto de Mark Meafua, jogador de rugbi, que, inconformado com o juiz Niklas Gaal, deu um soco em seu rosto e acabou sendo suspenso por 10 anos.

De acordo com a imprensa da Austrália, onde o fato aconteceu, o atleta chegou a ser preso antes de receber a punição: "Nós não vimos nada como isso por aqui em 30 anos", disse Andy Fairfull, presidente do Hunter Rugby Union, ao "The Daily Mail". "É inaceitável abusar verbal ou fisicamente um árbitro. As sanções mostram que, se você tiver este tipo de comportamento, você estará de fora dos jogos por uma boa quantidade de tempo".

Além disso, o atleta passará por uma reabilitação dentro de seu clube, o Maitland Blacks: "Além de garantir o bem-estar de Niklas, a União tem a obrigação de fornecer à Mark o suporte apropriado. Dentro destes 10 anos, a associação de arbitragem e o clube de Maitland irão trabalham com o jovem e ajudá-lo em algum tipo de reabilitação".

O jogador, de apenas 18 anos, se declarou profundamente arrependido de seu ato e pretende recorrer da suspensão.