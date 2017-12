Jogador de rúgbi faz 'carinho' em leão, é mordido e desfalca o time na África; assista

O jogador de rúgbi da equipe dos Ospreys (com sede em Swansea, Reino Unido) Scott Baldwin, de 29 anos, teve uma ideia infeliz enquanto passeava com os companheiros da equipe, que faz alguns jogos na África do Sul. Antes de uma partida, ele colocou a mão dentro de uma jaula e tentou acariciar um leão.

Obviamente, Baldwin foi mordido na mão e agora vai ficar fora do time por algumas semanas. Neste sábado, ele publicou um pedido de desculpas aos companheiros e à torcida, ao comentar o assunto nas redes sociais. Ele destacou que o membro mordido "está no conserto" e deve ficar recuperado em breve.

"Eu deveria saber que o animal ficaria impressionado quando eu o acariciei antes de me apresentar para ele", brincou o jogador em sua conta oficial no Twitter.

O vídeo da mordida foi publicado por Andy Goode, ex-jogador de rúgbi, que acompanhava a equipe no Weltevrede Game Lodge, na África do Sul, onde os Ospreys enfrentaram um time local, The Cheetahs, pela liga PRO14. Assista:

Stroke the Lion it'll be fine they said! Here's @scottbaldwin2 petting a lion like it's a pet cat! pic.twitter.com/Y95FObGeJ5 — Andy Goode (@AndyGoode10) 29 de setembro de 2017