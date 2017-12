Jogador de rugby ataca juíza pelas costas e fica suspenso por três anos

Bruno Andres Doglioli, jogador do Rangers Rugby Vicenza foi suspenso por três anos do esporte após atacar violentamente juíza, durante partida da série A do Campeonato Italiano. Doglioli deu um tackle na árbitra Maria Beatrice Benvenuti, em partida contra o Valsugana Pádua.

A Federação Italiana de Rugby (FIR) afirmou em nota que foi um "ato de violência deliberado" e puniu o jogador com a suspensão mais longa dos últimos 20 anos. A FIR reforçou ainda que Doglioli não conseguiu defender os valores fundamentais do esporte. "O gesto do jogador do Rugby Vicenza contra a árbitra é inaceitável e as sanções reiteram a firme posição da FIR contra agressão, verbal ou física dos árbitros".