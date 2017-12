Jogador de rugby nocauteia árbitro e pode ser suspenso pelo resto da vida

A semifinal entre St. Estève e Toulouse, válida pela Copa da França Luc Nitard de rugby, da categoria sub-20, foi suspensa após 25 minutos disputados devido a um episódio violento e lamentável.

Quando o placar marcava 12 a 12, um jogador do time da casa ficou enfurecido com o árbitro Benjamin Casty após receber um cartão amarelo, e consequente suspensão por dez minutos, e deferiu um soco no rosto do oficial, que caiu no chão nocauteado. O vídeo do lance termina depois de os rivais do Toulouse reagirem à agressão e o atacarem também.

The most disgraceful thing I have ever seen on a rugby field. You won't be needing boots again for life that is mate. Life ban Booom! pic.twitter.com/xNQ0SEplwc — Allan Donald (@AllanDonald33) 28 de abril de 2017

De acordo com o jornal francês L'Independant, Casty foi levado a um hospital próximo e foi diagnosticado com lesões no osso da bochecha e na mandíbula.

A Federação Francesa de Rugby 13 (FFR XIII, em francês Federation Française de Rugby à XIII) deverá impor uma pena severa ao jogador agressor, que ainda não teve a identidade revelada. A imprensa europeia especula que o atleta deve ser banido pelo resto da vida do esporte.

Após a agressão, o presidente do St. Estève, Christian Cozza, anunciou nas redes sociais que deixará o comando da equipe. O diretor também revelou que o jogador já havia sido suspenso por quatro partidas neste ano devido a outro caso de violência.