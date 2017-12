Astro da NFL faz campanha de arrecadação de fundos para vítimas de furacão

O furacão Harvey atingiu o Texas nos últimos dias, causando inúmeros estragos à cidade de Houston. Para tentar ajudar na difícil situação, J.J. Watt, defensive end do Houston Texans, fez a sua parte e iniciou uma campanha para arrecadação de dinheiro para ajudar as vítimas do desastre.

"Eu estou aqui sentado assistindo as notícias, vendo tudo que está acontecendo em casa com o furacão Harvey. É muito difícil. Alguns dos caras têm mulher e filhos lá. É a nossa cidade. É muito duro assistir a sua cidade sendo atingida por um tempestade tão ruim e não estar lá para ajudar, não poder auxiliar com a recuperação, não poder ajudar com o processo", declarou Watt ao jornal Houston Chronicle.

YouCaring.com/JJWatt Uma publicação compartilhada por JJ Watt (@justinjames99) em Ago 27, 2017 às 7:40 PDT

"O que eu quero fazer é começar uma arrecadação de fundos porque eu sei que essas tentativas de recuperação vão ser massivas. Tem um grande grupo de pessoas que precisamos ajudar, para que elas possam andar com os próprios pés e reconstruir as vidas", afirmou. "Nós vamos sair dessa ainda mais fortes. Nós vamos voltar e vamos ajudar vocês".

De início, a campanha pediu US$ 200 mil (R$ 632 mil), quantia que foi rapidamente atingida. A meta, então, passou a ser de US$ 500 mil (R$ 1,58 milhão), e US$ 300 mil (R$ 948 mil) já foram arrecadados.

Além da campanha de Watt, doadores também podem ajudar as vítimas do furacão Harvey através da Cruz Vermelha.

A passagem da tempestade tropical Harvey pelo Estado americano do Texas causou inundações sem precedentes e deixou pelo menos cinco mortos. A região de Houston, principal cidade texana, foi duramente atingida, com algumas localidades registrando quase 700 milímetros de chuva em menos de 24 horas.