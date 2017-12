Jogador do Pittsburgh Steelers, da NFL, é visto com camisa do São Paulo

O Pittsburgh Steelers chegou a Cincinnati neste último domingo, 3, onde irá jogar contra o Bengals no jogo que fecha a 13ª rodada da temporada da NFL e uma cena inusitada foi compartilhada pelo linebacker Bud Dupree. Ele fez uma série de posts no seu Stories do Instagram em que apareceu vestindo uma camisa do São Paulo enquanto passeava pelo centro da cidade com seus companheiros de time.

Titular da defesa do Steelers, Dupree usava a camisa de treino oficial do São Paulo enquanto passeava e almoçava em Cincinnati no seu dia livre, chamando a atenção dos brasileiros que o seguem na rede social e repercutindo entre a torcida tricolor. Alguns apontaram para o fato que o jogador de Pittsburgh pode ser patrocinado pela Under Armour, que fornece equipamentos esportivos para o São Paulo, e por isso estava com a camisa.

+ Resistente! Implosão de ex-estádio da NFL falha e frustra espectadores

+ FERA ENTREVISTA: Os perrengues, causos e bordões de Everaldo Marques

+ Siga o Fera no Twitter!

Não é a primeira vez que um jogador da NFL é visto com camisa de time de futebol. O wide receiver Odell Beckham Jr., do New York Giants, frequentemente é visto com camisas de times europeus como Arsenal, Bayern de Munique e PSG.

O passeio de Dupree com a camisa do São Paulo foi compartilhado inclusive pelo perfil oficial da NFL no Brasil. Veja abaixo a repercussão.

O BUD DUPREE DO STEELERS COM UMA CAMISA DO SÃO PAULO HAHAHAHA — Victor (@ftlvictor) 4 de dezembro de 2017

Essa é a moral de torcer pra um clube reconhecido internacionalmente, onde um astro @Bud_Dupree da @NFL , de forma espontânea, usa a camisa do São Paulo em passeio por Nova York. Showww tricolor https://t.co/Wt1pHzSxV2 — Junior Dário (@JuniorDrio1) 4 de dezembro de 2017

Torcia pro pittsburgh até descobrir que o bud dupree torce pro São Paulo — gabriel santiago (@EuGabinho) 4 de dezembro de 2017