Jogador dos Blue Jays doutrina MLB com defesa inacreditável; veja coleção

Para quem não costuma acompanhar, o beisebol pode parecer um esporte monótono, emocionante apenas em home runs, brigas ou boladas. No entanto, um exemplo do dinamismo do jogo são os saltos e mergulhos impressionantes durante jogadas defensivas, como a efetuada por Kevin Pillar, jogador de campo externo do Toronto Blue Jays, nesta segunda-feira, contra o Cleveland Indians.

Quando chegou a vez de Jose Ramirez rebater, na sexta entrada, os Indians perdiam por 4 a 0 e contavam com dois jogadores em base. O dominicano, então, conseguiu um contato profundo para o campo central e, muito provavelmente, conseguiria impulsionar os companheiros em campo, diminuindo o placar para 4 a 2.

A franquia de Ohio já começava a comemorar os pontos, quando Pillar resolveu expor toda sua capacidade atlética, imitando o Super Homem e se esticando inteiro para agarrar a bolinha antes que ela pingasse no chão (para os desavisados, quando um defensor agarra a bola após uma rebatida antes que ela toque no piso, o rebatedor é eliminado).

Como dois jogadores de Cleveland já haviam sido eliminados antes de Ramirez, a defesa de Pillar decretou o fim do turno ofensivo da franquia e manteve os Blue Jays à frente no placar, por 4 a 0.

Ao final da partida, vencida por Toronto por 4 a 2, Pillar exaltou seu preparo físico e creditou sua capacidade à prática de outros esportes. "Não posso enfatizar o suficiente, não acho que é uma coisa que você pode aprender num campo de beisebol. Aquela oportunidade não se apresenta muito quando você está apenas jogando beisebol. Acredito que é algo que você aprende jogando futebol americano, basquete, outros esportes. Me orgulho de ter sido um atleta antes de ter escolhido o beisebol", declarou.

ROTINA

Esta não foi a primeira e, com certeza, não será a última grande jogada defensiva de Kevin Pillar. Atualmente com 28 anos, ele estreou na MLB em 2013, porém, virou titular dos Blue Jays nas últimas duas temporadas, quando alternou entre campo central e esquerdo.

Em 2015, ele venceu o prêmio de Melhor Jogador Defensivo do Ano da Liga Americana, dado ao atleta que acumula as melhores estatísticas defensivas da temporada. Ele ainda não venceu a Luva de Ouro, principal troféu para defensores da MLB e que é decidido pelos votos de jogadores e treinadores da liga.