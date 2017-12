Jogador dos Cowboys se confunde com ditado e tatua uma batata no ombro

O defensor do Dallas Cowboys Anthony Brown publicou em seu Instagram a imagem da sua nova tatuagem e virou motivo de piada nas redes sociais. A razão para as brincadeiras se deve ao fato de Brown ter tatuado uma batata "chip" no ombro, com o número 189 embaixo. O mais curioso é que o atleta decidiu fazer a tatuagem inspirado na expressão "chip on your shoulder" (batata no ombro, em uma tradução literal).

Entretanto, a provável origem dessa expressão vem do século 19, quando alguém colocava uma lasca de madeira em seu ombro e desafiava outros a derrubá-la. Com o tempo, a expressão passou a ser utilizada para classificar alguém que gosta de brigar, uma pessoa com "pavio curto" ou ainda alguém que guarda um ressentimento.

O atleta se confundiu com o significado da expressão e o resultado foi uma das piores tatuagens da história do esporte. Mas o que ele tentou dizer? Brown foi draftado pelo Cowboys na sexta rodada com a escolha geral 189 no ano passado. Apesar disso, passou a ter uma boa temporada de estreia, anotando 37 tackles. Parece que agora o jogador terá um novo motivo para ficar chateado.