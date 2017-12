Jogador é trocado entre times da MLB para ficar perto da mãe doente

Uma história incrível envolveu a troca de um jogador entre dois times da Major League Baseball (MLB), a principal liga do esporte nos Estados Unidos e no mundo. Stephen Piscotty, que atua como outfielder, deixou o St. Louis Cardinals e foi para o Oakland Athletics por influência dos dois times por um motivo nobre: morar mais perto da mãe, que está doente.

O caso virou notícia nos Estados Unidos e foi contado pelo portal GloboEsporte.com. Segundo as informações da imprensa norte-americana, a mãe de Piscotty sofre uma doença degenerativa grave, a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), e foi diagnosticada em maio.

Como a mãe do atleta vive em Pleasanton, na Califórnia, a cerca de 50 km de Oakland, os dirigentes dos Cardinals optaram por trocá-lo com uma equipe de um local próximo da casa de sua mãe (e de sua cidade natal), no caso os Athletics. Em troca, os Cardinals vão receber o shortstop Yairo Munoz e o segunda base Max Schrock.

"A gente só pode sentir por ele. Temos que entender que isso é muito difícil. Temos que mostrar e ele que nos importamos. Que temos compaixão. Estamos tentando ser um apoio para ele e temos que procurar fazer tudo o que pudermos", disse Mike Matheny, técnico dos Cardinals.