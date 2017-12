Jogador da NFL ensina como acabar com lance perfeito em 10 jardas

O cornerback Marcus Cooper, do Chicago Bears, tinha tudo para completar uma das melhores jogadas da Semana 3 da NFL. No entanto, ele acabou protagonizando talvez o pior lance da temporada.

Depois de recuperar o bloqueio sensacional de Sherrick McManis, na tentativa de field goal de Chris Boswell, na linha de 35 jardas do campo de defesa dos Bears, Cooper disparou com a bola na direção da end zone, vislumbrando um touchdown tranquilo, no último lance do segundo quarto.

Mas por alguma razão até agora inexplicada, ele resolveu desacelerar na linha de 10 jardas, achando que estivesse sozinho na jogada. Para surpresa dele, dois jogadores dos Steelers surgiram e bateram na bola, provocando um fumble, isto é, a perda da posse de Chicago.

Olha ai a jogada dos #Bears. Muita palmas pelo padrão "DeSean Jackson de qualidade" pic.twitter.com/1w3bvXGldg — Endzone Brasil (@Endzone_Brasil) 24 de setembro de 2017

Pior do que a jogada de Cooper, foi a confusão dos juízes. Primeiro, declararam a jogada como morta e apitaram o intervalo da partida. Após muitos protestos de John Fox, treinador dos Bears, eles reviram o lance e marcaram que os Steelers jogaram a bola para fora de maneira ilegal, entregando a bola na linha de uma jarda a Chicago.

Depois de uma falta de cinco jardas, os Bears finalmente chutaram um field goal e marcaram três pontos, indo para os vestiários vencendo por 17 a 7.

No final, Chicago venceu Pittsburgh na prorrogação por 23 a 17, para alívio de Cooper.