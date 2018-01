Jogador pode ser preso na Arábia Saudita por fazer dança comemorando gol

Por causa de uma dança que fez na comemoração de um gol de sua equipe, um jogador do Al Najoom FC, equipe da segunda divisão da Arábia Saudita, pode ser preso.

O atleta, não identificado, imitou o gesto do francês Paul Pogba, do Manchester United, conhecido como 'dab dance', mantendo um dos braços retos e abaixando a cabeça junto com o outro.

O problema é que, na Arábia Saudita, o gesto é ilegal por ser considerado "promoção de cultura das drogas". Um cantor chegou a ser preso por fazer o mesmo gesto no palco, durante um show.

O jogador estava no banco de reservas e a dança foi flagrada pelas câmeras de TV - e é possível ouvir, ao fundo, o narrador da TV saudita falando "no, no, no, no" no momento em que o atleta faz a dança.

Não há informações sobre se o jogador foi punido pelo gesto.

Assista: