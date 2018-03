Jogador que perdeu uma das mãos se destaca em testes para a NFL

Se jogar futebol americano parece difícil, imagina fazer isso sem uma das mãos. É o caso de Shaquem Griffin, de apenas 22 anos, que teve sua mão esquerda amputada ainda quando pequeno por conta de uma má formação congênita.

Ele é gêmeo de Shaquill Griffin, cornerback do Seattle Seahawks, que não herdou a mesma deficiência que o irmão. O defensor do UCF Knights, equipe da Universidade da Flórida Central, foi eleito o MVP (jogador mais valioso) de uma das finais regionais da liga universitária.

Depois disso, no fim de janeiro, Griffin recebeu o convite para participar de uma espécie de peneira promovida pela NFL para os potenciais novos jogadores da liga. Os garotos são submetidos a testes físicos e de habilidades diante de olheiros das 32 franquias da liga.

Ele não só foi bem como deixou todos impressionados. No exercício de arranque e velocidade o linebacker percorreu 40 jardas (36,5 metros) em apenas 4,38 segundos. Esse foi o melhor tempo registrado por defensores no Combine desde 2003.

Nesse outro vídeo postado pelo perfil da NFL o jogador, com o auxílio de uma prótese no braço esquerdo, aparece fazendo testes de força. Ele conseguiu 20 repetições levantando 102 quilos em pesos. Veja abaixo:

