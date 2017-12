Jogador romeno com mão amputada estreia no futebol profissional

O jogador romeno Cosmin Lambru, de 18 anos - que joga com uma prótese porque perdeu a mão esquerda em um acidente - estreou profissionalmente na primeira divisão do país com o Petrolul Ploiesti, na Copa da Romênia, na partida contra o Mioveni, informou o jornal romeno Sport.

Lambru permaneceu em campo por nove minutos, no jogo que terminou empatado por 1 a 1. O jovem, que atua como meio-campista, foi atropelado por um caminhão quando tinha oito anos de idade.

Ele sobreviveu milagrosamente, mas sua mão esquerda foi esmagada e teve que ser amputada. "Nós estávamos voltando para casa quando um caminhão derrapou e eu me atirei por reflexo sob o veículo", lembrou Lambru.

Após uma longa recuperação e dez anos depois, ele cumpriu seu sonho de jogar uma partida como profissional. "Quando voltei ao futebol, comecei a aprender a cair, apoiando-me apenas em um braço. Não foi fácil", afirmou o jogador, após a partida.