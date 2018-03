Jogador se casa um ano após ter sido preso por agredir brutalmente sua ex

Em 2016 o venezuelano Danry Vasquez tinha 22 anos e era jogador de beisebol, por um time do Texas, nos Estados Unidos, quando foi preso sob a séria acusação de ter agredido fisicamente sua namorada. Pouco mais de um ano depois, Vasquez ficou de joelhos e pediu outra mulher em casamento. Ela disse sim. Em uma entrevista ao site El Emergente, ele explicou: "Atualmente eu sou casado, mas não com a garota com quem tive o incidente".

Tudo parecia ir bem, o jogador conseguiu até uma vaga no Lancaster Barnstormers. Mas na semana passada a Justiça divulgou o vídeo do crime de 2016. Nas imagens, é possível ver o venezuelando dando vários golpes contra Fabiana Perez e a arrastando pela escada do estádio do Corpus Christi Hooks, o Whataburger Field.

Atenção: Imagens fortes

Por conta disso, o clube atual decidiu rescindir o contrato com o atleta. "Depois de terem tido conhecimento da natureza do incidente, os Barnstormers tomaram uma decisão imediata para cortar os laços com o defensor externo de 24 anos", informou a equipe em comunicado.

Nesta quinta-feira, no entanto, o TMZ fala que Fabiana ficou ao lado do jogador após as agressões, pedindo aos promotores que não dessem continuidade as acusações e insistindo que era um acidente isolado. "Ela nunca desculpou ele, só o amou o suficiente para acreditar que eles poderiam avançar", contou o advogado de Danry ao canal.