Jogador universitário de futebol americano tenta lance 'camuflado'

Na rodada deste final de semana do futebol americano da NCAA, liga universitária dos Estados Unidos, o Kansas Jayhawks realizou uma jogada curiosa diante do Iowa State Cyclones.

No retorno para um kick off no segundo quarto, o wide-receiver LaQuvionte Gonzalez se camuflou na end zone e, assim que o companheiro Steven Sims Jr. recebeu a bola oval, ele levantou, recebeu um passe lateral e correu para um retorno de 34 jardas.

Kansas liderava a partida por 24 a 22, mas Iowa State conseguiu a vitória por 31 a 24 no último quarto. Os Jayhawks acumulam apenas uma vitória e nove derrotas na NCAA e são os últimos da conferência Big 12. Já os Cyclones são os penúltimos da mesma conferência, com duas vitórias e oito derrotas.