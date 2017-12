Jogador vence o câncer e faz estreia oficial na NFL no Dia de Natal

Foi um dia mais do que especial para David Quessenberry, jogador do Houston Texans, equipe da NFL.

Três anos depois de ter sido diagnosticado com um linfoma - câncer no sistema linfático - ele fez a estreia oficial pela equipe, no Dia de Natal.

David, de 27 anos, descobriu a doença pouco depois de chegar à equipe, e conseguiu a cura após um longo tratamento.

"Foi algo muito especial estrear e poder jogar profissionalmente pela primeira vez", afirmou ele, que foi o capitão do Texans no jogo, diante do Pittsburgh Steelers, vestindo a camisa de número 77.

"Foi tudo que eu sonhei enquanto passava pelos tratamentos. Ir a campo e jogar um jogo para valer foi exatamente como eu esperava que fosse", afirmou o jogador, que chegou a fazer alguns jogos de preparação na pré-temporada.

O Texans acabou perdendo a partida por 34 a 6.