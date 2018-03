Jogadores da seleção registram chegada a Moscou nas redes sociais

A seleção brasileira chegou a Moscou, na Rússia, para o amistoso contra a seleção local na sexta, e muitos jogadores registraram os treinos na capital russa. Os jogadores treinaram no CT do Spartak Moscou, um dos principais times do país.

Brasil e Rússia jogam na sexta-feira, às 13 horas (de Brasília), no Estádio Luzhniki, que receberá a final da Copa do Mundo. Após enfrentar os russos, a Seleção irá jogar contra a Alemanha no dia 27, terça-feira, às 16h45, no Estádio Olímpico de Berlim.

Tite comandou uma atividade leve no gramado com a presença de dez atletas. Os goleiros Ederson e Neto fizeram uma atividade com o preparador Taffarel e depois seguiram para o trabalho em campo reduzido. Rodrigo Caio, Alex Sandro, Fernandinho, Renato Augusto, Douglas Costa, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Willian José também foram a campo.

Outra parte do elenco ficou na academia. Alisson, Miranda, Willian, Talisca, Fred e Taison. Os dois últimos vieram direto do aeroporto para o CT e fizeram apenas um trabalho regenerativo.

Veja abaixo alguns registros dos jogadores da Copa.

