Jogadores de hóquei iniciam pancadaria antes de entrevista; assista

Os jogadores de hóquei no gelo das equipes do Medvescak Zagreb, da Croácia, e do HC Bolzano, da Itália, nem ligaram para as câmeras de televisão, quando esperavam para dar entrevista, no intervalo da partida.

Dois dos atletas - Chris DeSousa (Bolzano) e Tom Zanoski (Zagreb) - provavelmente por causa de alguma desavença em campo, resolveram se pegar ali mesmo, com direito a socos na cabeça e perda dos capacetes.

O repórter, que esperava para conversar com eles, ficou sem reação e deixou o lugar, assim como os companheiros, que decidiram separar a confusão depois de alguns segundos.

Os fatos aconteceram no último domnigo, e o jogo era válido pela Austrian Hockey League, campeonato europeu que reúne times da Áustria, da Croácia, da Hungria e da Itália. O time italiano acabou vencendo por 2 a 1 e os jogadores foram suspensos, ambos, por um jogo cada.

Veja as imagens: