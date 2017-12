Jogadores de Yankees e Tigers protagonizam briga generalizada na MLB; veja

Em uma tarde de cabeças quentes, jogadores do Detroit Tigers e do New York Yankees protagonizaram cenas lamentáveis na tarde desta quinta-feira, 24, em partida disputada no Comerica Park, em Detroit, e válida pela temporada regular da Major League Baseball (MLB).

Se preparando para rebater, na sexta entrada, Miguel Cabrera, dos Tigers, quase foi atingido por um arremesso de 154 km/h (96 mph) de Tommy Kahnle, dos Yankees. Logo que a bola passou, o árbitro expulsou o jogador de Nova York, enfurecendo o técnico do time, Joe Girardi, que também foi ejetado.

As agressões começaram quando Cabrera, depois de discutir com Austin Romine, receptor dos Yankees, empurrou o adversário e o levou ao chão, com um tentando acertar o outro. Aí o tempo fechou. Todos os jogadores dos bancos de reservas também foram para o gramado.

O arremesso perigoso de Fulmer na direção de Cabrera não foi o primeiro, muito menos o último, do jogo. Na quinta entrada, Michael Fulmer, dos Tigers, já tinha acertado Gary Sanchez, dos Yankees, mas não acabou expulso. Justamente esse lance causou a raiva de Girardi, que viu seu arremessador ejetado após quase acertar Cabrera.

Depois da briga, na sétima entrada, Dellin Betances, de Nova York, também foi para o chuveiro mais cedo depois de atingir James McCann, de Detroit, no capacete com um arremesso de 157 km/h (98 mph).

Na oitava parcial, outro que acabou ejetado foi Alex Wilson, outro lançador de Detroit, depois de jogar uma bolinha a 151 km/h (94 mph) no quadril de Todd Frazier, de Nova York. Os bancos de reservas foram esvaziados mais uma vez, mas dessa vez, nenhum golpe foi desferido. Esta última discussão causou também a expulsão de Brad Aumus, técnico dos Tigers.

Ao todo, os Yankees tiveram cinco pessoas expulsas, sendo três jogadores, o técnico e um membro da comissão técnica. Já os Tigers totalizaram três ejetados, dois jogadores e o treinador.

A MLB deverá anunciar nos próximos dias suspensões a alguns jogadores dos dois times, principalmente Miguel Cabrera e Austin Romine.

E caso você ainda queria saber, os Tigers venceram a partida por 10 a 6.