Jogadores do Corinthians ganham tênis especiais do título brasileiro

Os jogadores do Corinthians ganharam nesta quinta-feira um presente especial para comemorar ao sétimo título brasileiro: um tênis exclusivo da Nike, modelo Air Force 1.

A fornecedora de material esportivo convidou o designer e ilustrador corintiano, Thales Fernando, mais conhecido como “POMB”, para desenvolver modelos exclusivos do tênis Air Force 1, modelo que completa 35 anos em 2017.

O modelo é uma reinterpretação do título, misturando características do clube, do hino e referências da campanha “Fé Alvinegra” . São gravuras e ilustrações com elementos e personagens da campanha do campeão brasileiro de 2017 na caixa do tênis e nas principais áreas do calçado, em suas versões preto e branco.

No domingo, no jogo com o Atlético Mineiro, na Arena Corinthians, o time de Fábio Carille vai receber a taça e as medalhas pela conquista do título brasileiro.