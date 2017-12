Jogadores do Jaguars e Bengals trocam socos e empurrões em jogo; veja

O jogo entre Jacksonville Jaguars e Cincinnati Bengals, realizado no último domingo, terminou em pancadaria após um desentendimento entre dois jogadores. A confusão, iniciada por Jalen Ramsey e A.J Green, acabou envolvendo vários jogadores dos dois times. O vídeo da pancadaria pode ser conferido ao final desta matéria.

O desentendimento teve início no final do segundo quarto, quando Jalen Ramsey, cornerback do Jaguars, empurrou Green ao final de uma jogada. O jogador do Bengals retrucou enforcando o adversário, atirando-o ao chão e desferindo socos contra seu capacete.

Em questão de segundos, outros jogadores das duas equipes entraram na confusão. Em um momento do vídeo, é possível contar ao menos 11 “brigões”. A pancadaria, no entanto, foi apartada rapidamente pelos árbitros e outros jogadores.

Ramsey e Green foram expulsos da partida. O placar do jogo, disputado pela semana 9 da NFL, foi de 23 a 7 para os Jaguars.