Jogadores dos Texans e Colts são expulsos após troca de socos; veja

O Houston Texans e Indianápolis Colts não tiveram uma boa temporada e ainda terminaram a sua participação com uma cena lamentável na última partida de 2017. O T.Y. Hilton e Jonathan Joseph se estranharem em uma jogada e começaram a trocar socos em campo.

Os dois acabaram expulsos da partida, que terminou com a vitória dos Colts por 22 a 13. As duas equipes terminaram a temporada com 4 vitórias e 12 derrotas.

Apesar da eliminação do time de Indianapolis, o running back Frank Gore fez uma temporada memorável e alcançou mais uma marca importante no domingo. O jogador se tornou o quinto na história a chegar a 14 mil jardas. Pelo menos alguém teve um motivo para comemorar.