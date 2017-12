Um jogo de beisebol em Peoria, Arizona, precisou ser interrompido por conta de um enxame de abelhas que invadiu o estádio.

Os jogadores do Colorado Rockies e do San Diego Padres precisaram se deitar no chão para se protegerem de possíveis ataques. Veja o momento, que foi registrado durante trasmissão da Fox:

Your browser does not support iframes.

O USA for Today informou que enxames são comuns na região, mas não nessa época do ano.