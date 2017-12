'Jogo de corpo' na NHL resulta em atleta desacordado e briga

Há dois dias publicamos uma briga entre jogadores do Vancouver Canucks e Toronto Maple Leafs, em partida válida pela NHL, liga com times americanos e canadenses de hóquei no gelo. Nesta terça-feira, os Canucks estiveram envolvidos em mais um incidente violento.

No segundo período da partida contra o New Jersey Devils, Philip Larsen foi atingido em cheio por Taylor Hall e foi ao chão inconsciente. Enquanto o defensor estava no chão desmaiado, os demais jogadores no gelo iniciaram uma briga. O mais impressionante foi que muitos atletas nem se ligaram no estado de Larsen e alguns, inclusive companheiros, acertaram a cabeça do jogador com os patins.

Nenhum jogador foi penalizado no lance e a arbitragem também não marcou falta. Larsen retirado de maca e leva imediatamente ao hospital consciente, segundo os Canucks. A partida terminou em 3 a 2 para os Devils.