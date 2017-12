Jogos de Tóquio-2020 terão revezamentos mistos em natação e atletismo

O revezamento misto em atletismo e natação e o basquete com times de três jogadores são algumas das novas provas aprovadas nesta sexta-feira pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para inclusão na Olimpíada de Tóquio, em 2020.

O comitê executivo do COI também concordou em acrescentar duplas mistas no tênis de mesa, eventos para equipes mistas de tiro, judô e tiro com arco e equipes mistas de triatlo. O presidente do COI, Thomas Bach, disse que as novas disciplinas irão tornar os Jogos Olímpicos "mais joviais, mais urbanos e irão incluir mais mulheres".

Um comunicado da entidade disse que os jogos de Tóquio-2020 irão incluir o revezamento misto 4 x 400m no atletismo e o medley de revezamento misto 4 x 100m na natação, esporte que também irá acolher dois eventos novos – 800 metros masculino estilo livre e 1500 metros feminino estilo livre. As equipes terão liberdade de escolher suas composições na ordem que preferirem, dando espaço para se conquistar ou perder vantagens consideráveis ao longo das provas.

Já o basquete 3 x 3 (ou basquete de rua), um esporte urbano no qual as equipes miram uma única cesta, foi introduzido nos Jogos Olímpicos da Juventude de Cingapura de 2010 e repetido em Nanjing em 2014, e também está aprovado para a disputa de Tóquio. O COI disse que também haverá revezamentos masculinos e femininos no ciclismo de pista.

Boxe, canoagem e remo concordaram em reduzir o número de eventos masculinos em troca de mais eventos femininos. O comitê já havia concordado em adicionar cinco esportes novos nos Jogos de Tóquio – beisebol, softball, surfe, escalada esportiva e skate – e disse que haverá um aumento líquido de 15 eventos, uma redução geral de 285 atletas em comparação com a Rio 2016.

Isso fará com que a próxima olimpíada tenha "a maior representação de atletas femininas da história olímpica".