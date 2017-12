John Ross bate recorde de 40 jardas, mas perde ilha por usar 'tênis errado'

O wide receiver John Ross, da Universidade de Washington, bateu o recorde de 40 jardas (pouco mais de 36 metros) no Combine, "show de talentos" daqueles que tentam uma vaga na NFL. Ele completou o trajeto em apenas 4,22 segundos, superando a marca anterior estabelecida pelo running back Chris Johnson (Arizona Cardinals), que em 2008 percorreu a distância em 4,24 segundos.

Mas, apesar da marca histórica, Ross perdeu a chance de ganhar uma ilha. A Adidas havia prometido premiar o novo recordista com uma ilha particular, mas como o atletas usou um tênis da Nike, acabou ficando sem o prêmio.

“Eu realmente não consigo nadar tão bem. E eu não tenho um barco, então, vocês sabem, eu tive que correr com (chuteiras da) Nike”, brincou Ross. De acordo com Darren Rovell, da ‘ESPN’, a Nike fechou um contrato com John Ross logo depois do seu recorde na corrida de 40 jardas.