Jornal de Boston se engana e noticia derrota do Patriots no Super Bowl

A virada histórica do New England Patriots na prorrogação do Super Bowl não surpreendeu apenas os fãs do esporte. Na Flórida, leitores encontraram exemplares do jornal Boston Globe com um resultado diferente para a partida, de acordo com a agência Associated Press.

Fechada quando o jogo estava no fim, a primeira edição foi distribuída com uma fotografia de Tom Brady caído no gramado junto da frase "um final amargo", referindo-se à até então quase certa derrota do time para o Atlanta Falcons.

Por outro lado, a versão impressa na sequência ficou completamente diferente: trazendo o quarterback do Patriots eufórico com o feito chamado de "histórico" na manchete.