José Aldo aposta em brasileiro superando marido de Gisele e vencendo a NFL

Um dos grandes nomes do esporte brasileiro na atualidade, José Aldo, campeão entre os penas do UFC, acredita que o Brasil vai ter um novo ídolo no esporte logo logo. Isso porque em uma espécie de bolão, ele mostrou confiar que o Kansas City Chiefs, time em que atua o kicker brasileiro Cairo Santos, vencerá o Superbowl e conseguirá o título da NFL pela segunda vez na história.

Campeão da AFC West, os Chiefs folgam na primeira semana dos playoffs, que começam neste sábado e apenas esperam o jogo entre Pittsburgh Steelers e Miami Dolphins. Para Aldo, os Steelers vencem o confronto, mas não serão páreos para Cairo Santos e seus companheiros. Na sequência, ainda seguindo as previsões do lutador, o time de Kansas pega ninguém menos do que o New England Patriots na final da Conferência. O time, que tem Tom Brady, marido de Gisele Bundchen, é como um "bicho-papão" de títulos e desponta novamente como favorito em 2017.

Porém, para Aldo, os Chiefs vão surpreender a todos ao se garantir no Superbowl, que esse ano será disputado em Houston, no Texas. Do Texas, aliás, vem também o adversário da equipe, o Dallas Cowboys, que, de acordo com José Aldo, vai bater o Green Bay Packers e o Seattle Seahawks para chegar à decisão. Porém, apesar de contar com o apoio de maior parte de torcida, os Cowboys vão acabar superados pelo Kansas City Chiefs e Cairo Santos, primeiro brasileiro a disputar a liga de futebol-americano dos Estados Unidos, terá sua consagração total.

E você, concorda com Aldo? Ou acha que outro time será campeão da NFL nesta temporada? Para participar do bolão, é só entrar em nfl.com/SuperBowlChallenge e dar seus palpites.