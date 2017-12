JUBs: mesatenista paralímpico conquista o ouro na classe 10 masculina

O mesatenista paradesportivo Carlos Alberto Carbinatti Júnior, 33 anos, estudante do curso de Farmácia da Unip, no campus de Limeira-SP, conquistou a medalha de ouro em sua primeira participação nos jogos universitários. Na partida final, disputada no ginásio da Faculdade Universo, em Goiânia, Carbinatti venceu o atleta Lucas Carvalho, 17 anos, da UNICAP-PE por três sets a zero.

A trajetória do atleta é marcada pela participação nas maiores competições esportivas do planeta. Ele fez parte da Seleção Brasileira Paralímpica entre os anos de 2009 e 2016. O mesatenista venceu três Parapan-Americanos, dos quatro que disputou, e foi medalha de prata no outro. Carbinatti também disputou as duas últimas Paralimpíadas, em Londres e no Rio de Janeiro, respectivamente. “Em 2012, eu perdi nas quartas de final e fiquei em oitavo lugar. No Rio, peguei um grupinho chato e fiquei em 11°. Acredito que faltaram alguns detalhes na preparação, que também influenciaram meu rendimento”, pontua.

Hoje, Carbinatti tem uma rotina de treinos mais leve. “Eu treino duas vezes por semana, só para manter, porque quase não temos campeonatos no segundo semestre”, explica. Ainda segundo ele, a maior dificuldade no JUBs é o fato de não conhecer bem o campeonato, por nunca ter participado. “Estava ansioso para ver como seriam as áreas de jogos e é tudo bem organizado. Foi uma oportunidade de participar de uma competição nova e eu tive a sorte de vencer”, conclui. / Com informações da CBDU