Kelly Slater divulga foto após cirurgia; veja como ficou o pé do surfista

Kelly Slater fraturou o pé enquanto participava de um treinamento em preparação à etapa do campeonato mundial de Jeffreys Bay, na África do Sul (que já venceu por quatro vezes) e sofreu a fratura na saída de uma onda. O surfista foi submetido a uma cirurgia para corrigir as fraturas ocorridas em dois dedos e publicou imagens de como ficou seu pé após o procedimento.

A recuperação pode levar até seis meses, o que deixaria Slater de fora desta que deve ser sua última temporada do Circuito Mundial. Aos 45 anos, o lendário surfista afirmou que 2017 é seu último ano em tempo integral no Tour. Na próxima semana, acontece a etapa do Taiti, em Teahupoʻo, onde Kelly venceu na temporada passada.

Veja o momento em que Kelly Slater se lesionou e como ficou o pé do surfista.