Kerolin, da Ponte Preta, é eleita a craque do Paulista Feminino de 2017

Kerolin, atacante da Ponte Preta, de 17 anos, foi eleita a craque do Campeonato Paulista Feminino 2017, em cerimônia na sede da Federação Paulista de Futebol, terça-feira à noite, após votação das comissões técnicas e jogadoras das oito equipes que avançaram da primeira fase da competição.

O Santos, time vice-campeão, teve quatro jogadores na seleção, além do técnico Caio Couto. A lateral direita Katiuscia; a zagueira Carol Arruda; a meio-campista Brena; e a atacante argentina Sole Jaimes foram eleitas.

Adriana, atacante campeã do torneio com o Rio Preto, foi a única representante do time de São José do Rio Preto.

Eliminado pelas campeãs na semifinal, o Corinthians teve três representantes: a goleira Letícia; a lateral esquerda Jucinara e a meia Grazielle.

Antônia e Kerolin, zagueira e atacante da Ponte Preta, respectivamente, além da meia Patrícia Llanos, da Ferroviária, completam o 11 ideal do torneio.

Com 17 gols, Thábata, da Ferroviária, foi a artilheira do campeonato.