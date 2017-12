Laís Souza mostra em vídeo evolução em exercício de controle do tronco

"Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito".

Com essa legenda, Laís Souza, a ex-ginasta brasileira que trava uma luta para recuperar os movimentos do corpo, postou um vídeo emocionante em sua conta oficial no Instagram mostrando sua evolução em exercícios para recuperar os movimentos do tronco.

Laís, que também é ex-esquiadora, sofreu um grave acidente em Salt Lake City, Estados Unidos, em 2014. Na ocasião, ela se preparava para disputar os Jogos Olímpicos de Inverno da Rússia, em Sochi. Ela lesionou a terceira vértebra da coluna cervical, provocando perda de movimentos e sensibilidade da cintura para baixo.

A ex-ginasta emocionou seus seguidores, em agosto, quando apareceu em outro vídeo, em pé, cabeceando uma bola, em uma sessão de fisioterapia. Ela luta para voltar a andar.

