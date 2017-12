Lamentável: idoso é agredido em briga de arquibancada nos EUA; assista

Cena lamentável aconteceu nas arquibancadas do Bank of America Stadium, em Charlotte (Carolina do Norte, Estados Unidos), em partida de futebol americano entre a equipe da casa, o Carolina Panthers, e o Philadelphia Eagles.

Dois idosos, que acompanhavam o jogo, pediram para que um casal de torcedores do Panthers se sentasse. Na discussão, que foi filmada por outro torcedor, o homem desferiu um soco no rosto de um dos idosos, que começou a sangrar.

Depois da agressão, o homem e a mulher que o acompanhava deixaram o local rapidamente, enquanto outros torcedores socorriam o idoso, que foi atendido no próprio estádio.

Na legenda do vídeo, postado no Instagram, a pessoa que filmou toda a discussão relatou que uma mãe e o filho já haviam deixado a partida, depois que foram feitos vários pedidos ao agressor para que se sentasse. Ele teria ignorado os apelos e permanecido em pé.

O torcedor forneceu ainda detalhes da localização do assento brigão, para que possa ser localizado pelas autoridades.

Confira o vídeo (as imagens são fortes):