LeBron James e Serena Williams estrelam campanha contra discriminação

Cinco astros do esporte dos Estados Unidos estrelam "Equality", novo vídeo de divulgação da Nike. Em preto e branco, a campanha valoriza a diversidade, trazendo pessoas de todas as idades praticando esportes em lugares variados. Ao fim, atletas utilizam tinta em spray para desenhar uma quadra no meio da rua.

Participam da campanha os jogadores de basquete LeBron James e Kevin Durant, a tenista Serena Williams, a jogadora de futebol Megan Rapinoe, o jogador de futebol americano Victor Cruz, a corredora Dalilah Muhammad e a ginasta Gabby Douglas. Além disso, a narração é do ator Michael B. Jordan (do filme Creed - Nascido Para Lutar), a trilha musical é da cantora Alicia Keys e a direção de Melina Matsoukas (do videoclipe Formation, de Beyoncé).

"É essa terra prometida? Aqui, entre essas linhas, nessa quadra de concreto, nesse gramado. Aqui, nós somos definidos pelas nossas ações, não por nossas aparências ou crenças. Igualdade não deveria ter limites. Os títulos que nós encontrados aqui vão ultrapassar essas linhas. Oportunidades não devem ser discriminadas. A bola deve balançar do mesmo jeito para todos. Se nós podemos ser iguais aqui, podemos ser iguais em qualquer lugar", diz o comercial.

Em um vídeo dos bastidores da campanha, os atletas falam sobre a importância da diversidade para a sociedade, inclusive trazendo experiências próprias. "Quando se é mulher e muçulmana há muitas coisas lutando contra a gente", comenta a corredora Dalilah Muhammad. Da mesma forma, a jogadora Megan Rapinoe relata as responsabilidades que enxerga em si por ser uma mulher lésbica que também é atleta de alto rendimento.

Veja os vídeos da campanha abaixo: