O astro LeBron James vira o oitavo maior cestinha da história da NBA

O ala LeBron James quebrou mais um recorde pessoal na NBA na noite desta terça-feira. Durante a vitória do Cleveland Cavaliers atingiu a oitava colocação na lista dos maiores pontuadores da história da liga norte-americana de basquete ao marcar 34 pontos na vitória sobre o Milwaukee Bucks por 114 a 108.

O resultado fez com que LeBron, atualmente com 31 anos, chegasse a 27.442 pontos, ultrapassando o lendário Moses Malone, com 27.409. O próximo na lista é o pivô Shaquille O'Neal, ainda um tanto distante, com 28.596 pontos marcados em 19 temporadas na liga, entre 1992 e 2011.