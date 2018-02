Lembram? De besuntado a encapotado, atleta estará nos Jogos de Inverno

O atleta Pita Nikolas Taufatofua ficou conhecido depois de carregar a bandeira do seu país, o Tonga, na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio. Com o corpo coberto de óleo de coco e os trajes típicos de seu país, ele chamou atenção. Agora, em Pyeongchang, o lutador de taekwondo aparece coberto por blusa, calça, touca, luva e sabe-se lá quantas camadas de roupa.

Depois da aparição no Rio, Taufatofua negou ofertas de filmes e contratos para se tornar um modelo e resolveu focar em um novo desafio: competir como esquiador de cross-country. Como fez no Rio, o lutador carregará a bandeira de seu país durante a cerimônia de abertura desta sexta-feira como o único atleta do Tonga no Jogos de Inverno.

"Ainda é bastante estranho estar aqui porque me levou 20 anos para chegar ao Rio e apenas um ano para conseguir chegar aqui", contou em entrevista à Reuters.