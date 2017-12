Lenda Usain Bolt cai na dança e se esbalda em festas de Carnaval no Caribe

Que Usain Bolt gosta de cair na gandaia, todo mundo sabe. A maior lenda do atletismo da atualidade não deixou por menos e mergulhou no Carnaval no arquipélago de Trinidad e Tobago, conhecido pelas praias e outros destinos paradisíacos.

Segundo informações do portal TMZ, a festa começou já no jatinho particular fretado pelo atleta para a viagem, onde Bolt embarcou na companhia de Ricardo Gardner, estrela do futebol jamaicano, e do cantor Christopher Martin, além de outros amigos, em meio à cantoria de 'Like a Boss', do caribenho Machel Montano.

Na chegada, foram todos direto para um baile regado a muita bebida e música, com direito a Bolt cantando e encerrando com um grito de 'Eu Amo esse País', antes de ser ovacionado por alguns milhares de fãs. No dia anterior, logo na chegada ao arquipélago, ainda no aeoporto, a lenda do atletismo encenou uma dancinha sensual com uma fã.

Ah, e nem sinal da noiva de Bolt, a modelo francesa Kasi Bennet, por perto.

Confira abaixo algus momentos da viagem de Bolt: