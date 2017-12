Linebacker dos Patriots realiza bloqueio perfeito de field goal

Shea McClellin, linebacker do New England Patriots, mostrou com perfeição como se bloqueia uma tentativa de touchdown adversária. A jogada aconteceu quando o placar ainda estava em 2 a 0 para o time da casa diante do Baltimore Ravens, nesta segunda-feira.

Posicionado algumas jardas atrás da linha de scrimmage, McClellin começou a correr na direção do kicker antes do snap. Assim que o lance começou, ele pulou com facilidade o center John Urschel; e enquanto o holder ainda preparava a bola para Justin Tucker, o camisa 58 já estava em cima do lance e conseguiu bloquear com o peito o chute.

Com a vitória por 30 a 23 sobre os Ravens, os Patriots agora possuem campanha de 11 vitórias e duas derrotas, a melhor da Conferência Americana e também da NFL, empatada apenas com a dos Dallas Cowboys, que jogam na Conferência Nacional. Já Baltimore está com 7 vitórias e 6 derrotas, na sétima posição da Conferência Americana.