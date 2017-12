Lituânia promove segunda edição da Copa das Avós de Futebol de Salão

Depois do sucesso da primeira edição da Copa das Avós de Futebol de Salão, a Federação Lituana de Futebol (LFR) resolveu organizar o torneio novamente, neste fim de semana. Oito times se enfrentaram na competição, que tem regras adaptadas por conta da condição das jogadoras. Cada equipe joga com quatro senhoras e as partidas duram apenas um tempo. Além disso, a bola que elas usam é feita de espuma, um material que evita lesões às vovós.

No final da Copa das Avós, a equipe campeã recebeu um troféu e suas jogadoras ganharam medalhas. Mas os prêmio não ficaram restristas apenas as vencedoras. Todos os times participantes foram condecorados, para estimular que a competição e a prática do esporte sejam contínuas.