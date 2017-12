Lochte diz que 'virou a página' e culpa mídia sobre episódio no Rio

Treinando de olho nos jogos de Tóquio, em 2020, o nadador norte-americano Ryan Lochte ainda está suspenso das competições oficiais cerca de 10 meses depois da Olimpíada do Rio.

Enquanto prepara sua volta às piscinas, e se dizendo decepcionado com o episódio no qual se envolveu no Brasil - a confusão no posto de gasolina, que repercutiu na imprensa internacional e o fez perder patrocinadores - Lochte culpou "a mídia" pela dimensão do episódio, em uma entrevista ao The Times. As informações são do Globoesporte.com.

"Você ainda tem quem te odeie aqui e ali, mas todo mundo comete erros, todo mundo é humano. Cometi um erro e estou seguindo em frente. Acho que o resto do mundo está seguindo em frente também. Mentalmente, estou provavelmente melhor do que nunca", disse o dono de 12 medalhas olímpicas.

"A mídia definitivamente tomou essa história e a fez maior do que era. Eles não pegaram os fatos direito, mas queriam apontar o dedo, e apontaram para mim. Acho que as pessoas já haviam tirado conclusões", completou o nadador.

Ryan Lochte ainda encara um processo no Justiça do Rio de Janeiro por falsa comunicação de crime. Ao fim das provas de natação da Olimpíada, ele e um grupo de nadadores norte-americanos voltavam de uma festa e pararam em um posto de gasolina. Ele se explicou contando que teria havido um suposto roubo, mas a polícia mostrou que o grupo na verdade vandalizou o local.

Até o dia 30 de junho, Lochte está suspenso pela Federação Americana de Natação e pelo Comitê Olímpico Americano e vai perder a seletiva para o Mundial de Budapeste. O nadador deve fazer seu retorno no US Open, em agosto.