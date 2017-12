Locutor narra invasão de campo como jogada espetacular da NFL

Na vitória por 41 a 10 do Indianapolis Colts sobre o New York Jets, segunda-feira, pela NFL, o narrador da rádio Westwood One, Kevin Harlan, descreveu o lance como se fosse uma jogada comum a invasão de dois torcedores no gramado do MetLife Stadium, na Nova Jérsei. Harlan e o comentarista Boomer Esiason se espantam com os tackles dos policias nos dois torcedores.

Boomer Esiason: "Bom, aquela foi a maior gritaria da noite, enquanto dois idiotas entram correndo no campo. Eles estão tirando as camisetas e correndo por todo o lugar e a última pessoa que eu queria encontrar seria um..."

Kevin Harlan: "OOOOH!"

Esiason: "Segurança de Nova Jersey!"

Harlan: "Você viu aquele tackle? OOOOh e o outro também foi nocauteado!"

Esiason: "Eles estão batendo mais forte que a defesa dos Jets. Vou te dizer que aquele cara está completamente apagado na linha de 26 jardas!"

Harlan: "Que porrada!"

Esiason: "E que batida inacreditável do policial de Nova Jérsei que chegou por trás dele. Não tire com a cara dos policiais, estou te dizendo."

Harlan: "Eles não jogam esse jogo!"

E esta não foi a primeira vez que Harlan narrou uma invasão como um lance nem a atitude dos seguranças. Na semana 1 da NFL, houve outra, quando o Los Angeles Rams perdeu por 28 a 0 do San Francisco 49ers. Acredito até que esta tenha sido a melhor jogada da noite: "alguém está correndo no campo. Algum idiota com um boné e uma camiseta vermelha. Agora ele tira sua camiseta! Ele está correndo na marca de 50 jardas, agora na de 30! Ele está sem camisa e batendo no peito! Agora ele corre para o lado oposto. Ele corre na linha de 50! De 40! O cara está bêbado, mas ele continua. Na linha de 20 - estão perseguindo, mas não vão pegá-lo. Balançando os braços, sem camisa. Alguém pare esse homem! Ah, pegaram ele. Estão vindo da esquerda. Eles dão um tackle na linha de 40 jardas!"