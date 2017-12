Los Angeles unida: mascote da NHL dá tortada na cara de torcedora da MLB

No último domingo, 15, o Los Angeles Dodgers venceu o Chicago Cubs por 4 a 1 e abriu vantagem de 2 jogos a 0 na Final da Liga Americana (NLCS, na sigla em inglês), da Major League Baseball (MLB). E não foram apenas os torcedores dos Dodgers que comemoraram o triunfo.

No mesmo dia, o Los Angeles Kings, franquia da cidade que disputa a National Hockey League (NHL), derrotou o New York Rangers por 3 a 2, em casa, pela temporada regular. No ginásio dos Kings estava presente uma torcedora dos Cubs, devidamente trajada com a camisa e o boné do clube de Chicago.

E a mera presença da garota no Staples Center não foi perdoada por Bailey, mascote dos Kings: enquanto a moça estava distraída, o leão deu uma enorme tortada na cara dela, que ficou perdida e muito assustada com a brincadeira.

Justamente no Jogo 1 da série entre Los Angeles e Chicago, no sábado, 14, a ex-atriz pornográfica Mia Khalifa foi expulsa do Dodger Stadium após dar um soco em um fã.

PLAYOFFS DA MLB

Após duas partidas em Los Angeles, Dodgers e Cubs agora se enfrentam no mínimo mais duas vezes em Chicago, nesta terça, 17, e quarta, 18. Para vencer a série melhor de sete jogos, os californianos precisam de apenas mais duas vitórias.

Caso seja necessário, os times jogam novamente em Chicago, na quinta, 19, e mais duas vezes em Los Angeles, no sábado, 21, e domingo, 22.

O vencedor da Final da Liga Nacional se classifica para a World Series, como é chamada a grande série final da MLB. Na finalíssima, Dodgers ou Cubs enfrentam o campeão da Liga Americana, cuja final está sendo disputada entre New York Yankees e Houston Astros. Nesta série, os Astros lideram por 2 jogos a 1.