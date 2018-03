Luto: clubes prestam homenagens a Bebeto de Freitas nas redes sociais

Treinador da 'geração de prata' do vôlei, Paulo Roberto de Freitas, o Bebeto de Freitas, morreu nesta terça-feira aos 68 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca.

Bebeto, que ocupava o cargo de administração e controle do Atlético-MG, sofreu uma parada cardíaca após um evento na Cidade do Galo, em Belo Horizonte. O atendimento foi realizado ainda no local, mas ele não resistiu.

Em nota oficial, o Atlético-MG decretou luto de três dias. "É com muito pesar que informamos o falecimento de Bebeto de Freitas, Diretor de Administração e Controle do Atlético, nesta terça-feira."

Bebeto foi um dos maiores jogadores de vôlei do Botafogo, clube que também decretou luto oficial e exaltou sua carreira: "Bebeto de Freitas é um dos nomes mais importantes do vôlei do Botafogo, com 11 títulos estaduais consecutivos. Disputou os Jogos Olímpicos de 1976 pela Seleção Brasileira e foi técnico nas medalhas de prata em 1984 e 1988. Na Itália, ganhou diversos títulos como treinador, como Liga Mundial e Campeonato Mundial. Descanse em paz", escreveu. Para saber mais detalhes sobre a carreira de Bebeto clique aqui.

Outros clubes mostraram solidariedade e prestaram homenagens. Veja a repercussão:

Força, @atletico e @BotafogoOficial! Estamos juntos neste tão difícil e triste momento. Bebeto de Freitas foi um grande profissional no mundo do esporte. ?? — Corinthians (@Corinthians) 13 de março de 2018

O Cruzeiro Esporte Clube lamenta o falecimento de Bebeto de Freitas e se solidariza com seus amigos e familiares. — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 13 de março de 2018

Descanse em paz, Bebeto de Freitas. Botafogo lamenta falecimento e decreta luto pela morte de ex-Presidente. https://t.co/XokQbafyia — Botafogo F.R. (@BotafogoOficial) 13 de março de 2018

Obrigado por todo amor e dedicação ao Botafogo, Bebeto de Freitas. pic.twitter.com/EV9oxYPWKL — Botafogo F.R. (@BotafogoOficial) 13 de março de 2018

Lamentamos a morte de Bebeto de Freitas, diretor de Administração e Controle do @atletico. A #FamíliaPalmeiras deseja força aos familiares e amigos. — SE Palmeiras (@Palmeiras) 13 de março de 2018

Dia triste para o esporte brasileiro. O São Paulo Futebol Clube se solidariza com família e amigos de Bebeto de Freitas, neste momento de dor. Obrigado por todos os serviços prestados ao esporte no país, Bebeto. Descanse em paz. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 13 de março de 2018

O Santos Futebol Clube lamenta o falecimento do dirigente Bebeto de Freitas. Desejamos força aos familiares, aos amigos e ao @Atletico! — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 13 de março de 2018

O Fortaleza Esporte Clube lamenta o falecimento de Bebeto de Freitas, figura de relevância no esporte mundial, que exercia cargo de Diretor de Administração e Controle do @atletico . Nossos sentimentos para familiares e amigos. — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) 13 de março de 2018

O América lamenta bastante e recebe com pesar a notícia do falecimento de Bebeto de Freitas, Diretor de Administração e Controle do @atletico. Desejamos força para amigos e familiares. Descanse em paz, Bebeto. https://t.co/NBZMiFiSjP — América MG (@americamg) 13 de março de 2018

O Sport Club do Recife lamenta o falecimento de um dos maiores nomes do esporte brasileiro, Bebeto de Freitas. Desejamos força aos amigos e familiares. — Sport Club do Recife (@sportrecife) 13 de março de 2018

Nota de falecimento - Bebeto de Freitas, Diretor do Atlético-MG https://t.co/HELE1L7R91 — Figueirense FC (@FigueirenseFC) 13 de março de 2018