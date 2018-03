Luzes formam modalidades paralímpicas durante abertura dos Jogos

Chegou a hora dos atletas paralímpicos entrarem em cena nos Jogos de Inverno de PyeongChang. Nesta sexta-feira, a cerimônia de abertura chamou atenção ao usar luzes para formar as modalidades da competição.

+ Jogador argentino desfalcará seu time para salvar a vida do irmão

+ Conheça Tutuba, o mascote 'vida loka' que causa polêmica no futebol cearense

+ Casagrande se solidariza com torcedor gay: 'Me chamam de viciado'

O curling em cadeira de rodas, biatlo paralímpico e o esqui cross-country paralímpico entraram em cena durante a cerimônia, que durou cerca de duas horas e impressionou pela quantidade de cores usadas.

A paralímpiada contará com mais de 670 atletas de 48 países. O número é o maior da história, 24% a mais do que a competição em Sochi. Do lado brasileiro o destaque vai para Aline Rocha e Cristian Ribera nas provas de esqui cross-country e André Cintra no snowboard.

Veja imagens: