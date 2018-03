Machucado, Victor Ferraz faz lembrar Beckenbauer e Gamarra

O lateral Victor Ferraz teve uma noite dramática ontem, no Pacaembu, diante do Ituano, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O jogador passou grande parte da partida vaiado pela torcida santista por causa de um erro de passe que resultou no gol do adversário.

No segundo tempo, após o técnico Jair Ventura ter feito as três alterações na equipe, o jogador sofreu uma lesão no ombro direito e permaneceu em campo com uma imobilização no local.

O ato do jogador fez lembrar outro momento semelhante na história do futebol. Franz Beckenbauer sofreu da mesma forma durante a semifinal da Copa do Mundo do México, em 1970, entre Alemanha e Itália.