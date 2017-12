Maior campeão olímpico do ciclismo britânico anuncia aposentadoria

Maior medalhista olímpico da história do ciclismo britânico, Sir Bradley Wiggins anunciou nesta quarta-feira sua aposentadoria. Em 2012, Wiggins fez história ao se tornar o primeiro ciclista da terra da rainha a vencer a volta da França, principal competição da modalidade. No ano seguinte, o atleta foi condecorado cavaleiro pela coroa britânica. Em sua vitoriosa carreira, o ciclista conquistou cinco ouros olímpicos, sendo o último na perseguição por equipes na Rio 2016.

"Eu fui sortudo o suficiente para viver um sonho e atingir meus sonhos de infância ao ter uma vida e uma carreira no esporte pelo qual me apaixonei aos 12 anos. Eu encontrei meus ídolos e pedalei com os melhores por 20 anos. Eu trabalhei com os melhores técnicos e chefes de equipe do mundo, e sempre serei grato ao apoio deles", escreveu Wiggins em sua conta no Facebook.