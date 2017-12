Maior expedição de canoa do Brasil vai de Niterói até Santos

Com seis remadores, a maior expedição de canoa do Brasil começa a partir desta quarta-feira (27). A saída será em Niterói, Rio de Janeiro. Ao longo do percurso ela passará por Angra dos Reis, Ubatuba, Ilha Bela, São Sebastião, Guarujá e finalizará em Santos no dia 8 de janeiro.

+ Cyborg sonha em seguir passos de McGregor e migrar para o boxe

+ PSG estabelece limite de peso extra para as festas de fim de ano

+ Lucas Lima rebate provocação de santistas: 'Meu coração é verde!'

Com mais de 430 km percorridos, além de ser a maior distância do país na modalidade, também será a maior em número de dias.

Douglas, que em setembro percorreu mais de 160km entre Conceição de Jacareí e Ubatuba, conta: "As previsões mostram os dois primeiros dias com tempo bom e mar em boas condições. Serão dias desgastantes pois remaremos o maior trecho, 60km cada dia. No segundo dia a previsão é passar pela Marambaia onde o visual não muda e é uma linha reta, o que e massante e um desafio para a parte mental, mas estamos preparados".

Todos os remadores vão levar seus próprios suplementos alimentares e bebidas. A prova contará com barcos de apoio.

Veja a programação da expedição Anamaue:

27 Dezembro

Niterói-Barra da Tijuca-Guaratiba - 60km

28 Dezembro

Guaratiba - Marambaia-Palmas (Angra dos Reis) - 60km

29 Dezembro

Palmas - Aventureiro (Angra dos Reis) - 35km

30 Dezembro

Aventureiro (Angra dos Reis) - Martins de Sá (Paraty) - 33km

31 Dezembro

Martins de Sá (Paraty) - Promirim (Ubatuba) - 46km

1º de Janeiro

Descanso

2 Janeiro

Promirim (Ubatuba) - Ilha Ancheita (Ubatuba) - 22km

3 Janeiro

Ilha Ancheita (Ubatuba) - Iha do Tamanduá (Ubatuba) - 26km

4 Janeiro

Ilha do Tamanduá (Ubatuba) - Perequê (Ilha Bela) - 28km

5 Janeiro

Perequê - Paúba (São Sebastião) - 24km

6 Janeiro

Paúba - Ilha do Montão (São Sebastião) - 25km

7 Janeiro

Ilha do Montão - Praia Branca (Guarujá) - 40km

8 Janeiro

Praia Branca - Santos - 33km R